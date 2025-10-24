“Por un hogar digno para todos”

Más de un centenar de personas participaron ayer en una acción reivindicativa en la plaza Paeria convocadas por Càritas, Arrels Sant Ignasi, la Fundació Jericó, la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom y Sant Joan de Déu para exigir que se garantice el derecho a una vivienda digna y denunciar la crisis actual, con precios desorbitados y discriminaciones a colectivos vulnerables. La acción consistió en plantar “esperanzas” para recordar a la sociedad que las personas sin hogar “no son objetos con necesidades, sino sujetos con derechos” y con sueños y esperanzas, como tener un salario digno, acceso a la educación, salir de las adicciones y contar con el apoyo de la comunidad. Este año, Arrels ha acogido a 1.311 personas, de las que cerca de 900 están en situación de sin hogar y 146 duermen en la calle en Lleida. En 2024, esta cifra fue de más de 230 (ver SEGRE de ayer).

Al respecto, la entidad reclamó una mayor inversión en vivienda social, el acceso efectivo al padrón y medidas de prevención para evitar que las personas acaben viviendo en la calle. También hizo un llamamiento al mundo empresarial para que abra oportunidades laborales y a la ciudadanía para que practique “la cultura de la hospitalidad”. Asimismo, detectan cada vez más personas viviendo en habitaciones compartidas en condiciones precarias, sin contrato ni derechos básicos, y pagando precios desorbitados por una cama. Señalaron que son frecuentes las ocupaciones en espacios sin condiciones mínimas y la discriminación en el acceso al alquiler por motivos de origen o situación económica.