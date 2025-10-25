Alertan de que la obesidad causa complicaciones en la gestación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Entre un 13 y un 14% de las mujeres que dan a luz en el hospital a Arnau de Vilanova de Lleida presentan obesidad. La prevalencia es un poco menor que en el conjunto del Estado, donde la media llega al 16,7%, pero igualmente “son datos que nos preocupan porque la obesidad se asocia con un riesgo mayor de complicaciones durante la gestación, como la diabetes gestacional, preeclampsia, retrasos en el crecimiento del feto y déficit alimentario, morbilidad neonatal, cesáreas o una dificultad mayor para la detección de malformaciones”, explicó la doctora Maria José Pelegay.

Así, participó ayer en la cuarta Jornada Arnau Gine Valor, que reunió un centenar de sanitarios con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el impacto que tiene la obesidad tanto en la edad reproductiva como en el control gestacional y la asistencia al parto.

La jornada se desarrolló alrededor de tres mesas temáticas sobre el consejo y optimización preconcepcional, control obstétrico y abordaje de las posibles patologías que se puedan desencadenar en estas pacientes durante el embarazo.