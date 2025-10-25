Denuncian el silencio cómplice ante la violencia machista

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), Tàrrega presentó ayer la campaña Trenquem el silenci para denunciar los silencios cómplices de las violencias machistas. El consistorio quiere concienciar sobre el silencio, que protege al agresor y revictimiza a la mujer. La campaña consta de unos paneles instalados en la plaza Major, la publicación de una revista digital y un vídeo en redes. Se pone el foco en múltiples ejemplos que demuestran lo constantes que son las violencias hacia las mujeres y cuánto tiempo se tarda en reaccionar desde las instituciones. Entre otros, se citan los casos de Gisèle Pelicot (9 años de silencio) y el del Aula de Teatre de Lleida (22 años). Además, en los paneles se detalla que entre enero de 2003 y el 19 de octubre de 2025 se han contabilizado 1.477 víctimas mortales. Hasta el 25 de noviembre, cuando tendrá lugar la lectura de la declaración institucional, se han organizado diferentes actos como el tercer congreso contra las violencias que se celebró ayer y este año estaba centrado en el machismo digital.