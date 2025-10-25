Fallece la diputada histórica del PSC Anna Balletbò

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La exdirigente del PSC y diputada histórica en el Congreso, Anna Balletbò, falleció ayer a los 81 años. Ocupó un escaño de la Cámara baja desde 1979 hasta el 2000. Durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, los asaltantes la dejaron salir del edificio porque estaba embarazada. Ballbetò, periodista nacida en Santpedor, ha colaborado en distintos medios de comunicación a lo largo de los años. Desde 2002 era presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme, organización que contribuyó a fundar en 1989. En 2006 recibió la Creu de Sant Jordi por su trayectoria en diversos medios de comunicación y por su labor como diputada, destacando la dedicación al feminismo y la lucha en favor de los derechos humanos.

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se mostró conmocionado por la muerte de Balletbò y la definió como una “mujer entusiasta y siempre activa”.

Por su parte, el ayuntamiento de Barcelona anunció que iniciará los trámites para conceder la Medalla de Oro al Mérito Cívico a título póstumo a Balletbò. El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, explicó que la decisión se toma “en reconocimiento a su excepcional trayectoria ya su profunda impronta en los ámbitos del periodismo, la cultura y la promoción de la paz”.