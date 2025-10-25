La madre del menor de Almacelles pide no esconder el acoso escolar a su hijo

Un acto en Lleida para el Día para la Prevención del Suicidio.Jordi Echevarria

La madre del adolescente de 15 años que se suicidó en julio a Almacelles y que había denunciado acoso escolar exigió ayer en el centro que “no se escondan las cosas”, en declaraciones en Catalunya Ràdio.

La madre insistió en que tanto la familia como los alumnos pusieron en conocimiento del centro el trato que recibía a su hijo por parte de otros estudiantes y acusó al instituto de “poca colaboración” y de tener palabras “muy duras” con ella.

Además, añadió que al principio defendió el instituto y que incluso llamó a la policía para que retiraran una pintada contra el centro. Ahora, aseguró que ha decidido hacer público el caso para que su hijo “no sea sólo un número más”.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar los motivos del suicidio del menor mientras que el departamento de Educación ha asegurado que el centro activó desde el primer momento todos los protocolos y que se concluyó que no había “indicios claros” de acoso en el ámbito escolar, aunque las indagaciones continúan.

En este sentido, fuentes de la conselleria indican que si se encontrara alguna nueva evidencia que confirmara que se trata de un caso de bullying, se actuaría en consecuencia.

Mientras tanto, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil el próximo martes 28 de octubre por el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente al sufrir bullying en un centro de Sevilla. Concretamente, se ha llamado a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a “llenar las calles”.

Las manifestaciones, que también se han convocado a las capitales catalanas, empezarán a las 12.00 horas y en Lleida se ha previsto en el campus de la Universitat de Lleida en Cappont.