Los productores de avellana del Camp de Tarragona cierran una campaña escasa a pesar de registrar un 20% más de producción que el año anterior. Unos resultados que además, coinciden con el arranque de avellanos por parte de algunos agricultores. A pesar de las lluvias de la primavera, la sequía persistente ha afectado a la cosecha, tal como ha apuntado a la ACN la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis.

Como contrapartida, el organismo saca pecho de la calidad del fruto en esta campaña, con "tamaños muy buenos". Durante todo el día, la plaza del Delgaducho de Reus acoge la cuarta Fiesta de la Avellana para potenciar la proyección de la avellana de proximidad con un programa que combina degustaciones, demostraciones de cocina, actividades infantiles y exposiciones.