SEGRE

Los productores de avellana del Camp de Tarragona cierran una campaña escasa a pesar de registrar un 20% más de producción

La DOP Avellana de Reus saca pecho de la calidad del fruto seco en la cuarta fiesta de la avellana

Una familia prueba avellanas durante la 4.ª fiesta de la avellana de Reus

Una familia prueba avellanas durante la 4.ª fiesta de la avellana de Reus

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Los productores de avellana del Camp de Tarragona cierran una campaña escasa a pesar de registrar un 20% más de producción que el año anterior. Unos resultados que además, coinciden con el arranque de avellanos por parte de algunos agricultores. A pesar de las lluvias de la primavera, la sequía persistente ha afectado a la cosecha, tal como ha apuntado a la ACN la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis

Como contrapartida, el organismo saca pecho de la calidad del fruto en esta campaña, con "tamaños muy buenos". Durante todo el día, la plaza del Delgaducho de Reus acoge la cuarta Fiesta de la Avellana para potenciar la proyección de la avellana de proximidad con un programa que combina degustaciones, demostraciones de cocina, actividades infantiles y exposiciones.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking