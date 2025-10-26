El testimonio de Dani y Laura: «El coste de la vida sube y que seamos autónomos no facilita las cosas»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dani y Laura, de 29 y 26 años, son pareja y fundadores de una productora audiovisual que pusieron en marcha hace tres años y medio, Kiss Me Films. Cuando no se encuentran en la vorágine de trabajo que implica coordinar un rodaje, editan sus proyectos de vídeo y fotografía desde su piso en Almacelles, municipio donde viven juntos desde hace aproximadamente un año.

Además de dominar la imagen, el sonido y reunirse con sus clientes, son los gestores de empresa. “Por suerte, llegar a final de mes no se nos hace muy complicado, pero tampoco nos sobra el dinero”, explican. “Siempre sientes algo de angustia, porque eres consciente de que tienes que controlar muy bien los gastos. El coste de vida sube continuamente y que los dos seamos autónomos no facilita mucho las cosas”, añaden.

Tras su primer año de emancipación, coinciden en que hubiese sido inviable haber dado el paso sin compartir gastos. “¡Ni de coña!”, aseguran, entre risas. Acabaron decantándose por vivir en Almacelles, donde Laura tiene a su familia, después de descartar otras opciones más caras.

“Primero buscamos piso en Alpicat, pero los precios eran altísimos”, apunta Dani, y añade: “En cambio, en Almacelles no solo había más oferta, sino que era más asequible”. Incluso llegaron a considerar vivir en Lleida, pero lo descartaron pronto, ya que “las zonas que nos gustaban eran carísimas”, dice Laura. “Por nuestra perra, Simba, preferimos optar por un entorno más tranquilo y, como trabajamos desde casa, preferimos la calma del pueblo. Si necesitamos algo en Lleida, sabemos que en 20 minutos nos plantamos allí”, argumentan.

Por ahora, la pareja no contempla hipotecarse. “Entendemos a quienes prefieren comprar, porque al menos pagan por algo que acabará siendo de su propiedad, pero nosotros todavía no tenemos claro dónde queremos vivir definitivamente”, confiesan. “Mientras estemos bien aquí, nos quedaremos; cuando no, nos iremos. No tenemos nada fijo ni nos aferra nada”, aseguran.

De cara al futuro, sus objetivos son claros. “Queremos que nuestro negocio crezca para que nos pueda brindar más ingresos y estabilidad”, afirma Laura. “Estamos focalizados en trabajar mucho y ser constantes para conseguirlo, pero poco a poco”, coinciden ambos.

No descartan mudarse algún día más cerca de Barcelona, quizás en una vivienda más grande, por motivos laborales. “Nuestra idea es viajar bastante, ya sea por trabajo o por ocio, y nos convendría estar ubicados en un sitio con una mejor comunicación, aunque ahora mismo no lo vemos rentable”, concluyen.