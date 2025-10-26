Érase una vez... Segre Ràdio

A las siete de la mañana del 11 de setiembre de 1994 nacía oficialmente una nueva emisora en Lleida: Segre Ràdio, en el 93.4 del dial. Hasta el 1 de julio de 2010, en que cedió el testigo y la frecuencia a SER Lleida, la emisora del Grup Segre se convirtió en todo un referente para las comarcas leridanas: veinticuatro horas de programación propia, con rigor, calidad y entretenimiento para convertirse en líder de audiencia. Su parrilla era dinámica y sumamente entretenida, tertulias de lo más plurales, y con el directo por bandera. Al equipo fundacional fueron incorporándose una larga lista de profesionales que acabarían triunfando en otros destinos. Jordi Borda (ahora mismo, director de Catalunya Ràdio) i Eva Pelegrí, Josep Maria Soro, Francesc Latorre, Ares Escribà, Natalia Trias, la añorada Susana Nieto..., Josep Ramos, Maricel Benabarre, Carles Farré, Carles Castelló, Òscar Fernández, y muchos otros. A lo largo de sus años de vida, Segre Ràdio explicó, por ejemplo, el ascenso del Lleida Llista a la OK Liga; del Força Lleida a la ACB, la promoción a Primera del Lleida, perdida ante el Sporting, pero que llenó, para el partido de vuelta en Gijón, todo el pabellón de la Fira para escuchar el partido con sus enviados especiales y con las imágenes de TV3 en pantalla gigante; (aún habría otro ascenso a Segunda A en 2004) ver y oír a Emilio Alzamora ganar el Mundial de motociclismo en la última prueba en Argentina y luego seguirle en la rúa de celebración por toda Lleida; la inauguración del Museu de Lleida o del aeropuerto de Alguaire... Horas y horas de programación y de recuerdos imborrables. Todo eso comenzó hace 31 años gracias al esfuerzo y perseverancia de un grupo de personas, encabezadas por Robert Serentill, José Luis González y Juan Cal, para conseguir un medio de comunicación del que Lleida pudiera sentirse orgullosa. Y lo lograron plenamente.