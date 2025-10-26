Lleida, llena de ‘catifes’ de flores pese a la lluvia

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Una quincena de tapices florales llenaron ayer de color y flores la avenida Francesc Macià y la rambla Ferran de Lleida, en el marco de la XVI Trobada Nacional de Catifaires. La lluvia que cayó durante la tarde no ahogó la tradición, aunque la mayoría de catifes tuvieron que cubrirse con lonas de plástico para protegerlas de la humedad. “Su resistencia a la climatología depende de las técnicas y materiales utilizados en cada creación. Algunas están elaboradas con materiales que absorben el agua y no requieren protección”, explicó Enric Figueres, presidente del Patronat del Corpus de Lleida, entidad organizadora de la Trobada.

Pese a la meteorología adversa, el presidente destacó que la sensación colectiva por parte de las catorce delegaciones participantes, la organización y las entidades colaboradoras era de “satisfacción absoluta”. Por la tarde, el certamen recibió la visita de la consellera de Interior, Núria Parlon; la delegada de Cultura, Montse Parra; y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, así como otros representantes de la corporación municipal. Recorrieron la vía acompañados de Figueres y Vicenta Pallarès, presidenta de la Federació Catalana de Catifaires. Más tarde, estaba prevista la recepción de los organizadores de la Trobada en el Palau de la Paeria.

Hoy está prevista la visita de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar. “Queremos dar el impulso definitivo para que la Unesco declare el arte catifaire Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a finales del próximo año”, declaró Figueres. Además, en el marco del certamen, tendrá lugar la fiesta Desgavell Tradicional en la avenida Francesc Macià (13.00), coincidiendo con el veinte aniversario de la Agrupació dels Cavallets del Patronat del Corpus. Tendrá como protagonista la cultura popular, con grupos y entidades tradicionales.