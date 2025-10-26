Tàrrega defiende el juego de mesa en la muestra Seu i Calla

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Diamant, Codi Secret, Sushi Go!, Sagrada, Agricola, Orquestra Negra y Carcassonne fueron algunos de los veinte juegos de mesa en los que ayer se pudo jugar en la primera muestra Seu i Calla de Tàrrega, organizada por La Soll y la Associació Agrat en el Espai MerCAT. El objetivo era reivindicar el espíritu lúdico del juego en comunidad, huir de las pantallas y demostrar que jugar no tiene edad, ya que ayuda a cuidar la mente, reducir el estrés y reforzar los vínculos sociales. David Castellà, de la organización, dijo que “la aceptación ha sido muy buena y la gente se lo ha pasado bien” y la edil de Cultura, Laura Tejero, se mostró convencida que tendrá continuidad. También destacó la colaboración con la biblioteca Germanes Güell con la adquisición de los juegos de mesa, que formarán parte del nuevo servicio de préstamo de juegos del equipamiento.