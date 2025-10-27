El BOE lo confirma: la normativa prevé el adiós de los ciclistas por arcenes de carreteras

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La seguridad de los ciclistas en las carreteras españolas podría experimentar un cambio significativo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una modificación clave. La nueva Ley de Movilidad Sostenible permite suprimir arcenes en determinadas vías para construir carriles bici adyacentes, una medida que busca reducir los accidentes graves que cada año afectan a decenas de ciclistas en entornos interurbanos.

El proyecto legislativo, que forma parte de la estrategia nacional para una movilidad más sostenible, ha generado debate entre los usuarios habituales de bicicleta. Aunque nace con el objetivo de reforzar la seguridad y fomentar el transporte no contaminante, podría suponer en la práctica importantes restricciones en la libertad de circulación para los ciclistas deportivos que utilizan habitualmente la red de carreteras convencionales.

El BOE actualizó el 10 de octubre de 2024 el Reglamento General de Carreteras, incorporando una disposición que señala: "En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente, para la ejecución de vías ciclistas adyacentes a las carreteras del Estado podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes, justificando que no se perjudican las condiciones de seguridad viaria o la adecuada explotación de la carretera".

Implicaciones para el colectivo ciclista

La principal preocupación entre los aficionados al ciclismo surge por la posible aplicación de la señal R-427a, que designa carriles bici de uso obligatorio. Si estos nuevos itinerarios adyacentes se señalizan con esta indicación, los ciclistas quedarían obligados a circular exclusivamente por ellos, perdiendo el derecho de hacerlo por la calzada principal.

Esta modificación normativa podría transformar radicalmente la convivencia entre vehículos motorizados y bicicletas en el entorno interurbano. Según defiende el Ministerio de Transportes, el cambio pretende dotar de mayor coherencia y continuidad a la red ciclista nacional y reducir los conflictos de tráfico, especialmente en zonas de alta concentración de ciclistas.

Equilibrio entre seguridad y libertad de movimiento

La normativa establece que toda supresión de arcenes deberá estar "debidamente justificada" y respaldada por estudios técnicos que garanticen que la seguridad vial no se verá comprometida. Si bien la ley no prohíbe expresamente la circulación de bicicletas por carretera, abre la puerta a que en la práctica quede muy limitada en aquellos tramos donde se implementen estos nuevos itinerarios.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de transporte más alineado con los objetivos europeos de descarbonización, aunque su aplicación práctica planteará desafíos tanto para la administración, que deberá garantizar el mantenimiento adecuado de estas nuevas infraestructuras, como para los propios ciclistas, que verán modificados sus itinerarios habituales en favor de espacios teóricamente más seguros pero potencialmente más restrictivos.