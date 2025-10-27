La Seu Vella celebra su día grande

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Seu Vella celebró ayer su día grande, en el que conmemora el aniversario de la consagración como catedral el 31 de octubre de 1278, con múltiples actividades y un objetivo principal: hacer visible el apoyo de la ciudadanía a la candidatura del conjunto monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimonio Mundial de la Unesco. El vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Seu Vella, Felip Vilardell, consideró que “no se puede dejar escapar la oportunidad” de impulsar la candidatura ahora que los gobierno de Paeria, Generalitat y Estado son del mismo color político.

Destacó las últimas obras que se han ejecutado en el Turó, como la rehabilitación de las cubiertas del claustro o la reconstrucción de la Llengua de Serp y el Baluart del Rei, pero alertó de que aún queda mucho por hacer. Citó como proyectos pendientes desde 1995, cuando se aprobó el Plan Director de la Seu Vella, la restauración global de las bóvedas de las naves de la iglesia (donde hubo una gran gotera), la portalada de Santa Maria la Antiga, el portal mayor, la capilla de los Montcada (para la que dijo se sería necesaria una esponsorización privada) o la fachada exterior del claustro que da al río, que tiene los contrafuertes muy deteriorados.

Durante la mañana, leridanos y visitantes pudieron disfrutar de luchas de caballeros con armadura ante el Castell del Rei y la recreación de la guardia militar en la Porta del Lleó. Los Gegants Faraons de Lleida, que cumplen 30 años, recibieron la visita de los Gegants Egipcis del Passeig Torroja de Tarragona y también hubo juegos, hinchables y talleres para los más pequeños, así como bailes tradicionales de Bolivia, swing, country y una muestra de vehícules clásicos, entre otras propuestas. Para culminar la jornada, el claustro acogió un concierto de gregotechno, una fusión canto gregoriano con música electrónica.