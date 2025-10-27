Tributo a las víctimas del nazismo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida inauguró ayer un plafón en el cementerio de la ciudad en recuerdo de los leridanos muertos en campos de concentración nazis, en el marco de los Itineraris per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de Lleida. La inauguración del plafón formó parte del recorrido El Cementiri de Lleida: Un recorregut pels espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista, a cargo de la historiadora Conxita Mir. El plafón lleva inscrito el nombre de las víctimas y se ha instalado al lado de la antigua lápida creada por el arquitecto municipal Francesc Bordalba en 1983, una de las primeras actuaciones de memoria histórica en la ciudad.