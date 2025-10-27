El Zoo de Barcelona quiere transformarse: prevé construir tres nuevos espacios con el Bioscope como "la joya de la corona"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Zoo de Barcelona prevé construir tres nuevos espacios con horizonte 2030: el Bioscope, Aïllat y Descobrim la Mediterrània. Así lo ha explicado este lunes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, desde el mismo zoo, donde ha dicho que el Bioscope, será "la joya de la corona". Según ha dicho, será un observatorio que ofrecerá un viaje interactivo sobre el origen y la evolución de las especies. Collboni ha explicado que con los tres nuevos espacios se quiere acelerar la transformación del Zoo con planteamientos más "contemporáneos" y comprometidos con la defensa de la biodiversidad, la divulgación científica y con el objetivo de generar "activistas" de la defensa del planeta.

El Bioscope será una de las actuaciones que se iniciará próximamente, ya que es lo único de los tres espacios que implica construir un edificio. Concretamente, ha detallado Collboni, este espacio tendrá un edificio de 3.000m² y el exterior será de más de 4.000m². Se situará en la zona norte, en la confluencia entre Wellington y Pujades y se prevé que el edificio pueda estar acabado entre 2029 y 2030.

El proyecto se concebirá a través de un concurso internacional de arquitectura que BSM, de la mano del consistorio, convocará los próximos días. La idea es que el edificio cuente con una arquitectura y diseño "singulares". Contará con una inversión de 18 millones de euros que aportará BSM.

Una familia visita el Zoo de Barcelona.Blanca Blay / ACN

La instalación quiere afianzar al Zoo como un centro educativo "de primer orden" y ofrecer una experiencia "única" y para todas las edades con elementos multimedia donde el visitante podrá descubrir y observar los ecosistemas de animales como peces, reptiles y anfibios. Relatará el proceso de "conquista de la vida saliente del agua y hacia la tierra", ha descrito Collboni.

Dos espacios más: AÍllats y Descobrim la Mediterrània

En paralelo al Bioscope, de aquí a 2030 también se construirán dos espacios nuevos en el Zoo. Por una parte, Aïllats, una propuesta inmersiva e interactiva que acercará a los visitantes la singularidad de los ecosistemas insulares, es decir, de las especies que viven en islas. Al mismo tiempo, dará a conocer proyectos de conservación y reintroducción que se están llevando a cabo en el Zoo de Barcelona, como el de la lagartija de las Pitiusas. Este espacio podría incluir especies como lémures, tortugas, reptiles y anfibios. Podrían ser especies de espacios insulares como las Galápagos o Madagascar.

Por otra parte, el Zoo también alojará el proyecto Descobrim la Mediterrània, donde los visitantes podrán conocer problemas ambientales y de pérdida de biodiversidad de los deltas mediterráneos y observar especies emblemáticas de la fauna mediterránea que actualmente se encuentran amenazadas. En este proyecto se podrán analizar o poner de relieve necesidades como la preservación de los pantanales o los deltas. Durante las obras para los nuevos espacios, ha dicho al alcalde, la idea es que el Zoo funcione con toda la normalidad "posible" durante el periodo de transición. "No tiene que ser un obstáculo", ha indicado.

Según han explicado desde el Zoo se velará por las "máximas condiciones del bienestar animal" mientras duren las obras y los cambios. De hecho, se está construyendo una reserva sur para llevar a los animales que se vayan moviendo.

Aparte de los nuevos espacios, también se prevé que para el 2027 un nuevo acceso al Parque de la Ciutadella por la calle Wellington permita la integración del Zoo en la Ciutadella del Conocimiento, el proyecto que tiene que convertir el parque de la Ciutadella y sus entornos en un nodo de conocimiento, divulgación, investigación e innovación. Además, el acceso enlazará los barrios del Born y la Ribera con Villa Olímpica. Durante la presentación de la transformación del Zoo, Collboni ha recordado que se ha renovado el Invernadero del parque de la Ciutadella y que de forma inminente empezará la renovación del Umbracle. De aquí a 2030, ha dicho, la transformación tendrá lugar sobre todo en la parte Besòs.