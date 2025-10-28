Rosalía lanza su cuarto disco cantando ópera con Björk

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Rosalía estrenó ayer Berghain, el primer tema del que será su próximo disco, en el que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra y en el que la catalana sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico.

La canción, que alude en su título a una de las discotecas más famosas de Berlín y lugar de peregrinación para los amantes de la música electrónica experimental, pero en realidad en la misma predominan los arreglos de cuerda y la presencia de un coro que apoya a la artista reforzando el tono místico de la composición.

En el videoclip, estrenado a través de Youtube, Rosalía entra en el que parece ser su piso. A oscuras, avanza por los pasillos y al descorrer las cortinas, se descubre la presencia de decenas de violinistas que la acompañan por toda la casa en sus tareas cotidianas. Entonces emprende su catártico canto lírico en alemán, en un ejercicio musical que recuerda a los oratorios o cantatas, composiciones religiosas que eran interpretadas por solistas, orquesta y coro.

“Rodado en Varsovia (Polonia), el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto”, indica Sony Music en un comunicado.El album completo, titulado Lux y que será el cuarto de su discografía, será lanzado el 7 de noviembre.