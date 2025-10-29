Un estudio acaba con el debate: los coches eléctricos superan los de gasolina después de dos años de uso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La transición hacia una movilidad más sostenible ha sido cuestionada repetidamente por los críticos de los vehículos eléctricos, que argumentan que su fabricación genera un impacto ambiental superior a los vehículos convencionales. Ahora, un nuevo estudio científico acaba con este debate aportando datos concluyentes que confirman los beneficios a medio y largo plazo de esta tecnología.

Según la investigación publicada recientemente en la revista 'PLOS Climate', los coches eléctricos superan ambientalmente a los de combustión después de sólo dos años de uso. El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, ha analizado de manera exhaustiva todo el ciclo de vida de ambas tecnologías, desde la fabricación hasta el funcionamiento diario.

Los primeros años: el reto de las baterías de litio

Durante los primeros 24 meses de uso, los vehículos eléctricos con baterías de iones de litio (BEV) efectivamente generan un 30% más emisiones de CO₂ que sus homólogos de gasolina. Este incremento inicial está directamente relacionado con los procesos de extracción del litio y la fabricación de las baterías, actividades industriales que consumen grandes cantidades de energía.

"Los procesos de extracción y refinamiento de los materiales necesarios para las baterías son energéticamente intensivos, pero este coste inicial se amortiza rápidamente", explican los investigadores en su informe. La huella de carbono de estos primeros meses queda compensada a partir del segundo año, momento en que los vehículos eléctricos empiezan a mostrar ventajas significativas en términos de emisiones acumuladas.

El punto de inflexión ambiental: después de los dos años

A partir del segundo año de uso, el estudio demuestra que los vehículos eléctricos reducen progresivamente las emisiones totales acumuladas en comparación con los coches convencionales de gasolina. Este beneficio se incrementa año tras año durante toda la vida útil del vehículo.

Un aspecto especialmente significativo es que, a medida que aumenta la capacidad de las baterías, cada kWh adicional de almacenaje de energía comporta una reducción media de 220 kg de CO₂ para el año 2030 y de 127 kg para el año 2050, según las proyecciones realizadas mediante el modelo de evaluación integrada Global Change Analysis Model (GCAM).

El impacto económico de los daños ambientales

El estudio también cuantifica los daños ambientales en términos económicos, revelando que el coste de los impactos causados por los vehículos de combustión interna a lo largo de su vida útil es actualmente entre 2 y 3,5 veces superior al de los vehículos eléctricos de batería.

"Los vehículos de combustión interna provocan entre dos y tres veces más daños que los vehículos eléctricos si se tienen en cuenta tanto el clima como la calidad del aire", resumen a los autores del estudio. Esta diferencia no sólo refleja las emisiones de CO₂, sino también otros contaminantes atmosféricos que afectan directamente a la salud pública y los ecosistemas.

El sector del transporte ante el reto climático

Hay que recordar que el sector del transporte es responsable del 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero a los Estados Unidos, una cifra similar a la que se registra en la Unión Europea. La descarbonización de este sector representa uno de los principales retos para cumplir con los objetivos climáticos establecidos en acuerdos internacionales como el de París.

Pankaj Sadavarte, autor principal del estudio, afirma que "nuestra investigación demuestra que la transición de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos de batería puede mejorar significativamente el clima y la calidad del aire con el tiempo". Además, señala que las ventajas de los coches eléctricos se incrementarán todavía más en los próximos años a medida que las redes eléctricas incorporen fuentes de energía renovables.

Perspectivas de futuro y limitaciones del estudio

A pesar de las conclusiones favorables a los vehículos eléctricos, los investigadores reconocen que su estudio presenta algunas limitaciones metodológicas. Entre ellas, no se han considerado las emisiones asociadas a la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda de recarga eléctrica, un factor que podría modificar ligeramente los resultados.

También se han hecho varias suposiciones con respecto al kilometraje medio, la vida útil y el tamaño de las baterías de los automóviles en los Estados Unidos, parámetros que pueden variar significativamente según los hábitos de conducción y las tecnologías específicas utilizadas.

A pesar de estas consideraciones, el estudio concluye que se espera que los beneficios relativos de los vehículos eléctricos aumenten considerablemente durante las próximas décadas gracias a la progresiva descarbonización de la generación eléctrica.