Muestran filmes inéditos de la Lleida de los años 30

El Museu Morera de Lleida acogió ayer la proyección de dos películas inéditas rodadas entre los años treinta y cuarenta del siglo XX, que muestran escenas cotidianas y festivas de la ciudad. Las cintas, de autor desconocido, fueron donadas por Jordi Mestre Gorné al Arxiu Municipal de Lleida y se integran en el fondo Agustí Mestre. En ellas se pueden ver imágenes de la Cabalgata de Reyes en la Rambla d’Aragó, una Festa Major y la bendición de Sant Cristòfol, entre otros momentos. Grabadas con una cámara Pathé-baby, los filmes permiten redescubrir la Lleida de principios de siglo y sus transformaciones, en un tiempo marcado por los cambios sociales, urbanísticos y culturales de la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

La iniciativa forma parte de la actividad Un tomb per la Lleida de la primera meitat del segle XX, organizada por el Arxiu Municipal en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Con esta proyección, el archivo busca sensibilizar sobre la importancia de preservar la memoria fílmica local.

El fondo Agustí Mestre, ingresado en 2022, recoge las filmaciones de un cineasta amateur que retrató con detalle las principales tradiciones populares y la evolución urbana de la ciudad. Parte de estos se pueden consultar en el canal de YouTube del archivo.