Quàlia renueva su calendario de adviento solidario con un rompecabezas

La cooperativa Quàlia de Tàrrega presentó ayer su calendario de adviento solidario, que este año se reinventa con un formato de rompecabezas ilustrado. El nuevo diseño está compuesto por 24 cubos que, al unirse, permiten formar hasta ocho imágenes distintas. Cada pieza esconde una sorpresa dulce: arrugats de chocolate, bombones de crocant y de avellanas y cereal, y caramelos blandos de frutas. En total, se pondrán a la venta 1.000 ejemplares al precio de 13,5 €. “Los beneficios se destinarán a los niños con discapacidad que atendemos en nuestros programas” explicó Toni Domingo, de Quàlia. Su elaboración ha implicado el montaje manual de 24.000 cubos, tarea realizada con el apoyo de personas del proyecto manipulativo ocupacional de Alba. Según Domingo, esta colaboración aporta beneficios productivos, terapéuticos y psicomotrices. Desde la AFA de la escuela Alba, su presidenta, Espe Priego, destacó que, “gracias al calendario, podemos asumir parte del coste real de las actividades que las familias solas no podríamos afrontar”.