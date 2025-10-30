El Alto Pirineo y Lleida tendrán 7 nuevas plazas de técnico de Protecció Civil para reforzar el sistema de emergencias local

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Protecció Civil ha iniciado el proceso de ampliación de la plantilla para reforzar el sistema de emergencias, especialmente en el ámbito local. En Lleida habrá 4 nuevas plazas y al Alto Pirineo 3 más, que harán 7 nuevos en toda la demarcación. En el resto de Catalunya, la dirección general incorporará a 80 profesionales más con varios perfiles que se integrarán tanto a los servicios centrales como los territoriales para potenciar las fases de prevención, gestión y recuperación ante situaciones de emergencia. Esta medida es fruto del acuerdo del Govern de la Generalitat aprobado el año 2024 después de los efectos devastadores de la dana que golpeó especialmente la Comunidad Valenciana.

Esta ampliación, que elevará la plantilla a 168 trabajadores, representa el mayor crecimiento en la historia reciente de la dirección general de Protecció Civil. El acuerdo gubernamental de 2024 preveía desarrollar una infraestructura técnica y económica que diera apoyo a los entes locales para actualizar su planificación de emergencias municipal. Es en este marco que el ejecutivo aprobó la creación de las 87 nuevas plazas correspondientes a plazas base, que son los que ahora han salido a oferta pública.

Del total de plazas ofrecidas, 74 corresponden a personal técnico, cuatro son para operadores del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) y nueve plazas son para personal de administración.

Refuerzo para la planificación y gestión de emergencias municipales

Los perfiles profesionales que se incorporarán a los servicios territoriales tendrán como tarea principal la supervisión y evaluación de los planos municipales de protección civil (DUPROCIM) durante el proceso de homologación. Además, darán apoyo directo a los ayuntamientos en la implantación de estos planos y colaborarán en las actuaciones de previsión del riesgo y planificación de emergencias en el territorio.

Estos profesionales también participarán activamente en las tareas de soporte a los municipios durante situaciones de riesgo y emergencias, así como en actividades formativas dirigidas a la población en el ámbito de la autoprotección. Entre sus responsabilidades figura la organización de ejercicios y simulacros de los planos de protección civil de la Generalitat. Otro aspecto destacado de su tarea será la revisión de análisis de riesgo para identificar nuevos escenarios de emergencia derivados de los efectos del cambio climático, una problemática cada vez más presente en la planificación preventiva.