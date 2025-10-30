Ayúdanos a escoger, qué eres: ¿equipo Castanyada o equipo Halloween?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Estos días de otoño, cuando las hojas se vuelven marrones, cada día se hace oscuro antes y el frío se abre paso poco a poco, siempre aparece el mismo debate. ¿Castanyada o Halloween? Las dos tradiciones tienen orígenes bien diferentes, así que nos hemos propuesto que seáis vosotros, los lectores, los que decidaís, de una vez por todas, cuál es la mejor festividad.

La clásica pregunta de cada año en esta época:

La Castanyada, más allá de castañas y panellets

Aunque últimamente las dos festividades se complementan en Catalunya durante estos días, es bien cierto que hasta hace no tanto lo que siempre se celebraba a nuestro país durante esta época era la Castanyada. Hacer panellets de piñones, coco o de chocolate, comer castañas tostadas y bien calentitas cerca del fuego y disfrazarse de castañeras a las escuelas para sorprender a los niños.

No queda claro del todo el origen de la Castanyada , pero se dice que la tradición de celebrarla viene de siglos atrás, cuandola gente del pueblo traía castañas tostadas y calientes a los campaneros de la iglesia, que tenían que hacer repicar las campanas durante la noche de Todos los Santos. Les castañas, típicas de esta época, eran alimentos fáciles de hacer y, al mismo tiempo, aportan muchas calorías para poder hacer tareas que requieren de mucho esfuerzo, como tocar las campanas.

Otras teorías apuntan más hacia festividades paganas, con un origen que nos podría acercar, incluso, en el Halloween. Y es que se cree que en la antigüedad se vinculaban las castañas y esta época del año más oscura con los muertos y el crear un reencuentro con ellos. Una tradición muy similar a la del Día de Muertos, que tienen, también por estas fechas, en México.

El Halloween y su orígen irlandés e inglés

Sin embargo, la festividad que más ha desplazado los últimos años a la Castanyada aquí, en Catalunya, es el Halloween. Les películas, series, canciones e incluso libros que nos llegan de los Estados Unidos han influenciado como percibimos esta época del año y muchas personas han empezado a celebrar esta tradición. Esqueletos, zombis, hombres lobo, vampiros y brujas salen a las calles a pedir golosinas durante toda la noche con la típica frase "Trick or Treat" (Truco o Trato). Los más pequeños (y también algunos de más grandes) se disfrazan y celebran el miedo, y toda la fantasía que lo rodea, una vez el año.

¿Esta mezcla ha atrapado en muchas personas y empresas que han querido celebrarlo también aquí, sin embargo, de donde viene el Halloween? De hecho, el nombre viene de "Eve of All Hallows", es decir, noche de Todos los Santos. Pero para saber su origen nos tenemos que remontar siglos atrás.

Se cree que los celtas celebraban por estas fechas el Samhain: un festival que conmemoraba el inicio del invierno y el final de la cosecha. Creían que aquella época los muertos volvían a la Tierra para visitarlos. En este contexto, distintos celtas subían a las montañas a encender un fuego para disipar los malos espíritus, y para hacerlo llevaban máscaras para no ser reconocidos por los fantasmas. De aquí viene la tradición de disfrazarse.

La tradición de pedir dulces proviene, tal como también hacemos aquí con Sant Nicolau o Santa Llúcia, de los ingleses, que durante esta época iban casa por casa para pedir comida y bebida a cambio de una oración, una canción o un baile. Todas estas tradiciones se llevaron a los Estados Unidos en el siglo XIX y fueron los irlandeses los que acabaron implantando el concepto de Halloween en todo el país.

¿Así pues, qué festividad prefieres?