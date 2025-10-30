Jornada de deporte adaptado en La Seu d’Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una cuarentena de alumnos de tercer curso del Inefc Pirineus participaron ayer en una jornada dedicada al deporte adaptado, que se celebró en La Seu d’Urgell. La actividad se organizó con el objetivo de sensibilizar y formar a los futuros profesionales del ámbito deportivo en la práctica y promoción del deporte para personas con discapacidad, poniendo a la persona en el centro y fomentando un espacio de oportunidad, salud y vida para todos.

La jornada fue inaugurada por Christina Moreno, edil de Acción Social, quien subrayó la importancia de la colaboración entre el Servicio de Deportes y el Consejo Municipal de Accesibilidad y Movilidad para garantizar una inclusión real en el deporte. Moreno destacó que esta iniciativa es fruto de una alianza necesaria para transformar el deporte en un ámbito accesible y beneficioso para toda la comunidad. Durante la jornada, los alumnos asistieron a la presentación de la Fundación Play&Train, entidad referente en deporte adaptado, a cargo de su directora deportiva, Ester Noguera. Asimismo, el esquiador cerdano Gabriel Gorce, medallista paralímpico y subcampeón mundial de paraesquí, ofreció una charla motivacional que inspiró a los participantes con su testimonio y experiencia en el deporte de alto nivel con discapacidad.

El punto culminante fue una sesión práctica en la pista polivalente de la zona deportiva municipal de la Seu d’Urgell, donde los estudiantes pudieron experimentar de primera mano las condiciones y desafíos de la discapacidad a través de actividades deportivas adaptadas. Esta vivencia permitió a los alumnos comprender mejor las necesidades y limitaciones que enfrentan las personas con discapacidad en la práctica deportiva.