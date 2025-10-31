Puja de bigotes solidarios contra el cáncer masculino

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La iniciativa Movember vuelve a impulsar por cuarto año la subasta de bigotes y barbas solidarias con el objetivo de conseguir fondos para la investigación de enfermedades de salud sexual masculina a cargo del IRB Lleida. El acto de presentación de la nueva edición, que tuvo lugar ayer en el local de los Castellers, contó con la presencia de los principales impulsores de Movember: Mónica Aguilera, presidenta de la colla castellera, y el influencer Postureig Lleida, que a su vez es fundador de la campaña de chapas benéficas I Love Bigotis. En representación del IRB asistieron Eva López Truco, gerente de la institución, y Josep Maria Bosch, responsable de mecenazgo. Todos destacaron la importancia de unir fuerzas para fomentar iniciativas como esta en Lleida y recordaron el éxito de la edición pasada, en la que se recaudaron más de 4.000 euros. Este año, el Movember coincide con el 30 aniversario de los Castellers, una ocasión idónea para hacer mayor difusión de la subasta. Además, Postureig Lleida afirmó que “se han convocado a personalidades leridanas que también se dejarán el bigote por una buena causa”. También afirmó que por primera vez se darán premios al mejor bigote y habrá sorteos entre los participantes para ambientar la puja, la cual tendrá lugar el 28 de noviembre a las 20:00 horas en el local de los Castellers de Lleida.