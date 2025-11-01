Un ciudadano retiene a un ladrón que acababa de cometer un robo violento en Lleida

Imagen de archivo de un agente de los Mossos d'Esquadra y uno de la Guardia Urbana de Lleida.Roger Segura / ACN

La intervención de un ciudadano fue clave el jueves por la noche para que la Guardia Urbana arrestara a un hombre de 32 años como presunto autor de un robo violento. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 19.10 horas en la calle Sant Martí cuando un individuo asaltó a una mujer e intentó sustraerle un bolso haciéndole un fuerte tirón. Un amigo de la víctima consiguió retener al sospechoso y evitar que huyera y consumara el robo.

Testimonios alertaron a la Guardia Urbana, de que procedió a la detención del hombre por los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones, aunque no ha trascendido si fue la víctima o su amigo los que resultaron heridos.

Dos arrestados por agresión

Por otra parte, la Policía Local arrestó la madrugada de ayer a dos hombres que agredieron uno tercero en la plaza Víctor Siurana y que también causaron daños. Los hechos se produjeron a las 4.15 horas de ayer y los individuos fueron arrestados por la Urbana como supuestos autores de los delitos de lesiones y daños.