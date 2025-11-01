Restablecida la circulación de trenes entre Lleida y Manresa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La circulación del RL3 y el RL4 ha quedado restablecida entre Lleida y Manresa después de que el viernes por la noche quedara corte por un atropello en torno a Bellpuig.

El incidente tuvo lugar en un punto no autorizado entre Tàrrega y Mollerussa. El tren afectado llevaba a 41 personas que fueron desalojadas y se activó un servicio alternativo de bus entre Terrassa y Lleida.

También ha quedado restablecida la circulación de trenes del R3, que había quedado interrumpida entre Ribes de Freser y Ripoll por un atropello de un animales de grandes dimensiones.