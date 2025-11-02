Más presencia de artesanos en la Fira de Tots Sants d’Oliana

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El municipio de Oliana celebró ayer la tradicional Fira de Tots Sants, que cuenta con más de dos siglos de historia y que por primera vez no incluyó la muestra de ganado como consecuencia del brote de dermatosis nodular que padece el sector. El ayuntamiento, como muestra de apoyo, descartó realizar el acto de inauguración del certamen. El alcalde, Ricard Mateu, recordó que la historia de la Fira de Tots Sants “radica en que es una historia ganadera”, por ello, el programa mantuvo el desayuno de los payeses “para continuar con la tradición”. El pasado de Oliana viene de la ganadería y, a pesar que la industria es un punto de riqueza importante, el pueblo no puede dejar de lado sus orígenes. Esta edición ha contado con más presencia de artesanos. Entre venta ambulante y artesanía, el centro de Oliana reunió a más de un centenar de paradas. No faltaron las exhibiciones de los bomberos voluntarios, un concierto de la escuela de música y bailes y talleres con el grupo local dels Voliaks. La programación se completó con actividades de tiro con arco y exposición de vehículos clásicos.