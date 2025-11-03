Cómo sacar dinero del cajero con el móvil: guía paso a paso

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La tendencia de prescindir de la cartera física continúa creciendo entre los españoles en 2025. El motivo principal: el smartphone ha sustituido por completo a las tarjetas, no solo para realizar pagos en establecimientos, sino también para extraer efectivo en la mayoría de cajeros automáticos equipados con tecnología contactless. Este sistema permite interactuar con los terminales bancarios de forma rápida y segura utilizando simplemente nuestro dispositivo móvil.

El procedimiento resulta tan intuitivo como realizar una compra con el teléfono. Los cajeros dotados de lectores NFC identifican automáticamente las tarjetas virtualizadas en el dispositivo mediante un chip de comunicación inalámbrica. Al aproximar el móvil al lector del terminal, el sistema reconoce la información bancaria como si se tratara de una tarjeta física, permitiendo realizar todas las operaciones habituales sin necesidad de introducir ningún plástico en la ranura.

Requisitos para utilizar este servicio

Para poder aprovechar esta tecnología se necesitan tres elementos fundamentales. Primero, ser cliente de una entidad bancaria compatible con el sistema. Actualmente, los principales bancos españoles como CaixaBank, Santander, BBVA, ING, Sabadell, Unicaja o Bankinter ofrecen esta posibilidad a sus usuarios. Segundo, disponer de un teléfono móvil equipado con tecnología NFC, la misma que permite realizar pagos contactless en comercios. Y tercero, tener instalada una aplicación de pago digital: Google Wallet para dispositivos Android o Apple Pay en el caso de iPhone.

Cómo configurar las tarjetas virtuales

El proceso de digitalización de las tarjetas varía ligeramente según el sistema operativo del dispositivo. En Android, mediante Google Wallet, hay que abrir la aplicación, pulsar el icono "+", escanear la tarjeta o introducir sus datos manualmente, y finalmente aceptar los términos del banco siguiendo los pasos de verificación correspondientes.

Para usuarios de iPhone, el procedimiento a través de Apple Pay consiste en acceder a la app Wallet preinstalada, seleccionar "+Añadir tarjeta", escanear la tarjeta física con la cámara del teléfono, confirmar los datos incluyendo el código de seguridad CVV, y aceptar las condiciones establecidas por la entidad bancaria.

Proceso para retirar dinero

Una vez configurado el sistema, extraer efectivo resulta extremadamente sencillo. Solo hay que abrir la aplicación de pago correspondiente, seleccionar la tarjeta que queremos utilizar para la operación y acercar el teléfono al símbolo contactless del cajero, generalmente ubicado junto al teclado numérico. A partir de ese momento, el terminal operará exactamente igual que si hubiéramos introducido una tarjeta física: podremos retirar efectivo, consultar movimientos o realizar cualquier gestión habitual.

Es importante señalar que todavía existen cajeros sin esta tecnología, especialmente en zonas rurales o menos transitadas. Para estos casos, algunos bancos ofrecen soluciones alternativas como la generación de códigos QR desde sus aplicaciones oficiales o el envío de SMS con códigos temporales que permiten retirar dinero sin necesidad de tarjeta física ni tecnología NFC.

Entidades que facilitan la operativa móvil

La mayoría de grandes entidades financieras españolas ya han implementado esta funcionalidad en sus redes de cajeros automáticos. CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, ING y otras entidades permiten actualmente retirar efectivo con el móvil. No obstante, es recomendable verificar previamente si el terminal específico dispone del icono contactless o consultarlo a través del localizador de cajeros disponible en las aplicaciones bancarias.

Los bancos digitales o de menor tamaño que carecen de red propia de cajeros suelen establecer convenios con otras entidades para que sus clientes puedan utilizar terminales ajenos sin restricciones ni comisiones adicionales, manteniendo todas las funcionalidades, incluida la posibilidad de extraer dinero mediante el teléfono móvil sin necesidad de llevar encima la tarjeta física.