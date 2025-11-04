Santa Maria de Sarroqueta abandona la ‘lista roja’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Iglesia de Santa Maria de Sarroqueta, ubicada en el Pont de Suert, ha pasado de estar en la Lista Roja, en la que entró en el año 2020 debido a su estado ruinoso, a la Lista Verde de Patrimonio, que elabora la entidad Hispania Nostra, después de que se haya llevado a cabo una importante intervención de consolidación y preservación de la ruina arquitectónica. Entre las actuaciones realizadas se ha desbrozado la vegetación y limpiado en profundidad el conjunto, también se ha restaurado la torre y reconstruido la bóveda del conjuradero –donde se asienta– con piedra originaria y mortero de cal; consolidado los muros y coronaciones del templo con mortero de cal; rejuntado sillares de las fachadas; reforzado arcos, muros y ventanas. Las esperadas obras del templo románico, cuya construcción comenzó en el siglo XI y se incluyó en el ardiaconato de Tremp casi 200 años más tarde, han contado con una inversión de cerca de 65.000 euros que se ha financiado en un 70% con una ayuda del departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, solicitada por el ayuntamiento de El Pont de Suert. El 30% restante lo han asumido el propio consistorio y la Parroquia de la Asunción de la capital ribagorçana, a través del Obispado de Lleida, su propietaria.

La empresa Prames, con amplia experiencia en la restauración de patrimonio cultural, ha sido la encargada de dirigir y ejecutar las obras, que se han alargado unos tres meses. El edificio, de una sola nave y con una robusta torre de dos plantas, destaca tanto por su valor arquitectónico como por su ubicación, ejerciendo de mirador privilegiado sobre los llanos de Tor y Suert.

El templo, declarado Bien de Interés Cultural, entró hace cinco años en la lista roja de Patrimonio debido a su estad de abandono, que llegó a provocar que el monumento se encontrara en un estado de extrema vulnerabilidad ante eventuales sucesos que hacían peligrar su integridad y aumentar su degradación hasta la ruina completa.