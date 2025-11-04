Se derrumba parte de una torre medieval en Roma

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Torre dei Conti de Roma, levantada en el siglo XIII por orden del Papa, registró ayer hasta dos derrumbes parciales durante unas obras de remodelación, lo que provocó heridas a varios trabajadores, uno de los cuales quedó sepultado bajo los escombros, de donde pudo ser rescatado con vida.

La torre, de cerca de 30 metros de altura, está situada cerca del Coliseo y del Foro Romano y las autoridades iniciaron sobre ella un proceso de reforma para potenciar su aprovechamiento turístico. Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primero de los derrumbes, mientras que el segundo tuvo lugar en plenas operaciones de rescate, con efectivos de los Bomberos ya desplegados para atender a las primeras víctimas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales. Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron a la ciudad entre los siglos XIV y XVII.