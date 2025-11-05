La CHE alerta de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en Lleida entre la madrugada y la mañana del jueves

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de que, ante los avisos naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores entre esta madrugada y la mañana del jueves en las provincias de Tarragona, Lleida y Huesca. También hay avisos amarillos por precipitaciones de hasta 20 litros en las provincias de Zaragoza, Teruel y Castellón.

No obstante, el organismo regulador ha recordado que los niveles de aviso de Aemet podrían evolucionar a lo largo del episodio.