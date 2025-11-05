Inteligencia artificial, un cambio que ha venido para quedarse

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial (IA) está cambiando el mundo, ¿debemos tenerle miedo? Este fue el punto de partida del segundo debate la tercera edición del ciclo Diàlegs que organiza el grupo SEGRE, la Fundació Orfeó Lleidatà, el Institut d’Estudis Catalans (IEC) y la Universitat de Lleida (UdL). El coloquio, moderado por la periodista de Lleida Televisió Aidé Robles, contó con las aportaciones de Josep Domingo-Ferrer, experto en seguridad y privacidad de la información y miembro del IEC, y Antoni Granollers, ingeniero y profesor de la UdL.

“Hace tres años, herramientas como ChatGPT se pusieron a disposición de todo el mundo, una revolución comparable a lo que supuso el acceso a internet para el público general” en la década de los 90, explicó Domingo-Ferrer y, por ello, entiende por qué “la gente está bastante nerviosa por lo que sucederá a partir de ahora”, añadió. En este sentido, Granollers admitió que “la IA supone un riesgo en muchos sentidos, pero ya está aquí y tenemos que tomarla como lo que es. Lo único que podemos hacer es poner los recursos suficientes para protegernos de la mejor manera de estos riesgos”. Ambos expertos destacaron la privacidad y la alfabetización tecnológica como algunos de los principales retos que conlleva la IA. “Me preocupa que hoy en día haya una parte de la sociedad que todavía no ha asimilado la digitalización y que ya tiene a su alcance este gran avance. La población deberá aprender a hacer uso de ello”, apuntó Granollers.

Otra de las cuestiones que abordaron fue la capacidad de la IA para ser éticamente neutra. Para Domingo-Ferrer, debido a que “no existe una ética aceptada universalmente –pues los puntos de vista cambian según la cultura–”, será difícil establecer límites, constató. De hecho, “en Europa somos muy buenos fijando regulaciones pero muy malos creando tecnología porque no destinamos el capital suficiente, todo lo contrario de lo que sucede en Estados Unidos y China”, apuntó el experto.

Además, ambos estuvieron de acuerdo en que la IA podrá ampliar la brecha digital ya existente entre países, aunque Granollers recalcó que se mantiene “optimista, porque creo que tiene más cosas buenas que malas, como sus aportaciones en salud y educación”.

La tercera edición de Diàlegs concluye el 18 de noviembre (18.00) con un coloquio sobre la eficacia de las medicinas naturales y su mercado. La cita tendrá como ponentes al farmacólogo Joan-Ramon Laporte y al médico Joan Viñas, y estará moderada por la subdirectora de SEGRE, Glòria Farré. La entrada es gratuita y se puede reservar a través de orfeolleidata.cat.