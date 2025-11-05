Un chef y dos restaurantes leridanos, reconocidos en una nueva guía de la mejor cocina catalana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El chef Josep Lladonosa, el Restaurant Sisè y la Fonda Farré fueron los leridanos reconocidos ayer durante la gala de premios de la Guia Augusta, celebrada en el marco del Gastronomic Forum Barcelona. En concreto, Lladonosa –de Alguaire, y uno de los principales exponentes de la cocina tradicional catalana– recibió el Premi Honorífic Isidra Maranges a la Cuina Catalana.

Por su parte, el establecimiento leridano Sisè, representado por Àngel Esteve, se hizo con el galardón Manuel Vázquez Montalbán a la Cuina de Terra Endins ex aequo con Jaume Mora de la Fonda Farré, ubicada en Baro, Soriguera.

Jordi Verdú, vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la diputación de Lleida, aseguró que “es vital darles voz a nivel de país para que cuando alguien visite la demarcación conozca estos lugares esenciales que no se pueden perder”. Asimismo, ayer estaba previsto un taller degustación titulado La cuina jove de Ponent a cargo de Esteve.

El certamen gastronómico celebra hoy su último día y concluirá con una ponencia a cargo de Joan Roca a cerca del restaurante Fontané. Desde el lunes, habrá acogido la participación de una cincuentena de productores de las comarcas de Lleida, el Pirineu i l’Aran, bajo la marca Gust de Lleida.