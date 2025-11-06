El ayuntamiento de un pueblo de Lleida compra un local para convertirlo en bar

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Granyena de Les Garrigues ha adquirido un inmueble por 40.000 euros en la plaza Catalunya para convertirlo en el bar de la localidad, ya que en la actualidad solo disponen del local social que hace las funciones de bar en invierno, pero que está situado en una primera planta con escaleras, lo que dificulta la accesibilidad, sobre todo, a personas mayores.

Según explicaron fuentes municipales, era precisa una remodelación, ya que necesita una reforma en profundidad, ya que se trata de un almacén que debe reconvertirse en bar. Las mismas fuentes indicaron que la estructura del local está en buenas condiciones y solo se precisan las reformas. El ayuntamiento licitará en breve la adecuación con el compromiso de dedicarlo únicamente a bar.

Durante el verano y hasta finales de octubre, los vecinos utilizan el de las piscinas, que cierra durante los meses de inverno.