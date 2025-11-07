Las casas en venta más caras de toda Lleida, en un pueblo pirenaico que es un paraíso

Una imagen del interior de la casa en venta en Baqueira por 3,2 millones de euros.Idealista

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida alberga exclusivas propiedades en el corazón del Pirineo que destacan por sus elevados precios en el mercado inmobiliario actual. Según recoge el portal Idealista, las viviendas más caras se concentran en Baqueira, localidad situada en la Val d'Aran, donde varios inmuebles alcanzan valores cercanos a los 3 millones de euros, convirtiéndola en el epicentro del lujo residencial leridano.

El ranking lo encabeza un chalet adosado ubicado en Baqueira por 3,2 millones de euros. Esta impresionante propiedad cuenta con 6 habitaciones distribuidas en 300 metros cuadrados y dispone de licencia de uso turístico, lo que la convierte en una opción ideal tanto para inversión como para disfrute personal. La vivienda se distribuye en cuatro plantas y ofrece amplitud, comodidad y espectaculares vistas a la montaña. Como valor añadido, incluye dos plazas de parking, dos trasteros y dos guardaesquís.

Una de las casa en venta en Baqueria.Idealista

En segunda posición aparece otro chalet adosado también valorado en 3 millones de euros, igualmente con 6 habitaciones y 300 metros cuadrados. Esta propiedad destaca por su privilegiada ubicación en el complejo residencial Val de Ruda, justo al lado del acceso al telecabina y frente a la zona comercial de la urbanización. Entre sus características más notables se encuentran las 3 plazas de parking y 2 armarios guardaesquís estratégicamente situados en la zona de acceso al telecabina.

Opciones fuera de Baqueira

El podio lo completa una singular propiedad situada en Bellver de Cerdanya, tasada en 2,2 millones de euros. Con 7 habitaciones distribuidas en 393 metros cuadrados, esta propiedad presenta una característica única: se trata de dos casas integradas en una misma edificación. Según describe el anuncio publicado en Idealista, una de ellas mantiene un estilo clásico mientras que la otra exhibe un encantador diseño montañés. Esta configuración la convierte en una opción perfecta para familias extensas o como oportunidad de inversión, permitiendo alquilar una de las viviendas para obtener ingresos adicionales.