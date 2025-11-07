El año 2025 va camino de ser uno de los más cálidos desde que se tienen registros

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El año 2025 va camino de convertirse en al menos el tercero más cálido desde que se tienen registros. Según datos presentados este viernes por el programa climático Copernicus, la temperatura media global este último mes de octubre alcanzó los 15,14 grados, cifra que lo convierte en el tercer octubre más caluroso y que empuja al planeta hacia nuevos récords. "Es prácticamente seguro de que el año 2025 acabará como el segundo o tercero año más cálido que nunca se haya registrado, posiblemente empatado con 2023 -el segundo más cálido hasta fecha de hoy- y sólo por detrás del 2024", indica el servicio dependiente de la Comisión Europea.

De la misma manera, los expertos de Copernicus prevén que, debido al calentamiento global, la temperatura media global entre los años 2023 y 2025 supere los 1,5 grados con respecto al periodo preindustrial (1850-1900). Según los datos recogidos por el observatorio climático, sería la primera vez que el planeta sobrepasaría los límites pactados dentro del Acuerdo de París en un periodo de tres años.

"Nos encontramos ahora mismo en una década en la que es muy probable que el límite de 1,5 grados se supere, un hecho que pone de manifiesto el ritmo acelerado del cambio climático y la urgente necesidad de actuar", indica la responsable estratégica de clima de Copernicus, Samantha Burgess.

Uno de los octubres más cálidos

Más allá de situar el año 2025 como uno de los más calurosos desde que se tienen registros, el servicio climático ha corroborado que este último mes de octubre ha sido el tercer octubre más cálido. Durante el décimo mes del año, la temperatura media global en la superficie terrestre fue de 15,14 grados, hasta 0,7 grados superior a la media del periodo 1991-2020.

Octubre de 2025 sólo se ha visto superado por el mismo mes de 2023, dónde los termómetros marcaron 15,30 grados por término medio, y por octubre de 2024, con una temperatura media de 15,25 grados.

De la misma manera, en octubre de este año superó en 1,55 grados la temperatura media estimada para el periodo preindustrial. Según Copernicus, octubre es el primer mes en que los termómetros vuelven a sobrepasar la desviación máxima pactada en los Acuerdos de París desde abril del 2025.