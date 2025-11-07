SOLIDARIDAD
Empieza el Gran Recapte con 1.100 voluntarios en 230 puntos en Lleida
Además de la donación de alimentos, se pueden hacer aportaciones económicas hasta el 23 de noviembre
El Gran Recapte ya lo tiene todo listo para celebrar hoy y mañana su 17 edición movilizando a 1.100 voluntarios entre la clasificación y los 230 puntos de recogida en las comarcas leridanas. Estos puntos necesitaban una cifra de unos 1.300 voluntarios para cubrir las necesidades y se ha logrado un 85%, por lo que el Banc dels Aliments quiere agradecer la implicación. También a la ciudadanía y a empresas y entidades que han mostrado su apoyo, como clubes deportivos como el Força Lleida y el Club Patí Vila-sana.
Además de la donación de alimentos, se pueden hacer aportaciones económicas, hasta el 23 de noviembre a través de la web www.granrecapte.org. Los productos más necesarios son leche, aceite, conservas de pescado y de carne, arroz, pasta, legumbres cocidos y alimentación y productos infantiles. Uno de los propósitos del Gran Recapte, que este año se celebra bajo el lema Ho donem tot, es hacer visible la parte positiva de la solidaridad ciudadana y su implicación para poder ayudar a las personas en riesgo de exclusión social.