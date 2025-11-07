Inauguración de la muestra ‘Dones enginyeres d’èxit’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El IEI acoge hasta el 16 de noviembre la exposición Dones enginyeres d’èxit, en la que se pone rostro y nombre a mujeres que, desde la ingeniería y la innovación, han abierto camino. Esta edición cuenta con la incorporación de Roser Roca-Toha, de Tremp, directora general de Airbus GeoTech. Durante la inauguración ayer, Ramon Grau, decano del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, presentó el panel dedicado a la leridana, la primera ingeniera catalana incluida en la muestra. Sobre ella, la diputada de Igualdad y Cooperación Internacional, Sandra Marco, destacó que su trayectoria recuerda que “las mujeres también disfrutamos inventando, descubriendo y creando futuro”. Tras pasar por el IEI, la exposición estará en el Parc Agrobiotech de Lleida entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre.