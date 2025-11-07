Juneda debate hoy la relación entre el periodismo y la IA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) acoge este viernes por la tarde el encuentro Prensa e IA, dentro del ciclo Trobades al CAMP 2025. Visions del futur proper, coordinado por Joan Martí Jovell.

Participarán Anna Sàez, periodista y directora de SEGRE, y Joan Teixidó, gestor del ecosistema digital de SEGRE y profesor. La sesión será presentada por Anna Berent.

El encuentro abordará los retos y las transformaciones que la inteligencia artificial está introduciendo en el periodismo y la comunicación, abriendo debate sobre el papel de la tecnología en la construcción de la información.