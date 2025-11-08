Dándolo todo por el Gran Recapte

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

La 17ª edición del Gran Recapte, organizada por la Fundació Banc dels Aliments, arrancó ayer en la demarcación de Lleida con la colaboración de 1.100 voluntarios, que recogerán hasta hoy productos en 230 puntos habilitados, 62 de ellos en la capital del Segrià. La directora del Banc dels Aliments de Lleida, Teresa Farré, explicó que “en los supermercados hemos visto un ambiente festivo y de colaboración” y agradeció “a las escuelas y entidades que han participado en esta primera jornada de la iniciativa”. Identificados con un chaleco azul, los voluntarios atienden a los clientes de los comercios, animan a participar en la campaña e informan sobre la situación de precariedad alimentaria en Catalunya.

En el caso de Tàrrega, seis supermercados (dos Caprabo, BonPreu/Esclat, Plusfresc, BonÀrea y Condis) participan ayer y hoy en el Gran Recapte de Aliments. La campaña en la capital del Urgell está coordinada por el Magatzem d’Aliments Solidaris (MAS). Entre los voluntarios hay alumnos del instituto Alfons Costafreda, el PTT y la UEC así como de los Escoltes, Quàlia, el Servei de Rehabilitació Comunitària, L’Olivera, Agbar y la asociación de mujeres Esclat de Castellserà. Como está pasando en esta edición a nivel de Catalunya, algunas franjas horarias no se consiguieron llenar con voluntarios y, en casos puntuales, el ayuntamiento y Cartaes, entidad gestora del MAS, aportaron parte de su personal para poder cubrir cada turno en todos los puntos de recogida.

La campaña, bajo el lema Ho donem tot, continúa hoy desde las 10.00 hasta las 21.00, hora en la que cierran la mayoría de supermercados.