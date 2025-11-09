Un camión cisterna volcado obliga a cortar la AP-7 entre l'Ampolla y la Ametlla de Mar

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El AP-7 se encuentra cortada este domingo entre l'Ampolla y la Ametlla de Mar (Baix Ebre) para retirar el camión cisterna volcado hace 24 horas en la zona. El tráfico se desvía por la N-340 y se registran hasta 4 kilómetros de congestión en la AP-7 en sentido norte, entre Camarles y l'Ampolla.

Cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con el furgón de Riesgo Químico y personal del Grupo de Intervenciones en Riesgos Tecnológicos (GRIT), supervisan las maniobras de trasvase y retirada del camión cisterna accidentado. El siniestro se produjo ayer sábado a las 13.52 horas en el kilómetro 300,6 de la AP-7. El trailer de gran tonelaje chocó con un turismo y quedó atravesado en la media de la autopista, ocupando un carril por banda.