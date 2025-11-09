El leridano Ramon Matre estrena disco en el Jazztardor de ‘L’Art a l’Horta’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pianista leridano Ramon Matre presentó los temas de su proyecto discográfico en solitario, Costal d’ossos, en un recital que unió por unas horas el festival Jazztardor y el ciclo cultural y agroturístico L’Art a l’Horta. El recital tuvo lugar en el Celler Sanui, en la partida Torres de Sanui, de Lleida, en una cita que acogió antes del concierto un cabaret literario inmersivo y degustación de vinos de la bodega leridana con productos de proximidad.