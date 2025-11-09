Jornada en el IEI sobre historia ambiental desde la mirada local

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut d'Estudis Ilerdencs acogió ayer la V Jornada d’Historiografia Local, una iniciativa organizada junto con la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana y el Institut Ramon Muntaner, que trató sobre historia ambiental y comunidades locales. Los responsables de las tres instituciones coincidieron en que aprender del pasado para afrontar los actuales retos del cambio climático es clave para construir un futuro más sostenible.