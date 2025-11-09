SEGRE

ESTUDIOS

Jornada en el IEI sobre historia ambiental desde la mirada local

Organizadores y ponentes, ayer en la jornada celebrada en el IEI. - IEI

Organizadores y ponentes, ayer en la jornada celebrada en el IEI. - IEI

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Institut d'Estudis Ilerdencs acogió ayer la V Jornada d’Historiografia Local, una iniciativa organizada junto con la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana y el Institut Ramon Muntaner, que trató sobre historia ambiental y comunidades locales. Los responsables de las tres instituciones coincidieron en que aprender del pasado para afrontar los actuales retos del cambio climático es clave para construir un futuro más sostenible.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking