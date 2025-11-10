Aitona revive la memoria de la Guerra Civil

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aitona retrocedió ayer en el tiempo casi noventa años atrás para revivir uno de los episodios bélicos cruciales de la Guerra Civil, la ofensiva republicana en el Baix Segre en noviembre de 1938, que documentó gráficamente el famoso fotoperiodista Robert Capa. Esta recreación histórica, organizada por el Grup de Recreació Històrica XV Brigada Mixta, con la colaboración de diversos colectivos especializados, fue la cita culminante de la cuarta edición de las Jornades Robert Capa, que arrancaron el jueves en Aitona, impulsadas por este ayuntamiento en colaboración con el Memorial Democràtic de la Generalitat, el Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputación y el Col·legi de Periodistes de Lleida. La actividad de ayer, guiada por el historiador Joan-Ramon González, reunió a numerosos participantes y espectadores que pudieron vivir de manera documentada y rigurosa los episodios bélicos que tuvieron lugar en la zona de la Serrabrisa ahora hace 87 años. Se puso así broche a cuatro jornadas con conferencias y debates que refuerzan el papel del municipio como espacio de memoria histórica y divulgación de la Guerra Civil, con actividades para profundizar en la figura y la obra de Robert Capa, así como en la labor de los profesionales que documentan los acontecimientos históricos a través de la imagen y la palabra. La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, valoró de forma muy positiva esta cuarta edición: “La gran participación de este fin de semana demuestra que la historia de la Guerra Civil sigue despertando interés y que el fotoperiodismo aún tiene mucho para explicarnos sobre aquel período, y también sobre el presente”. Pujol destacó asimismo que la programación de las jornadas “combinó el análisis de profesionales de primer nivel con experiencias vivenciales, como la recreación histórica y la Ruta Capa, reforzando el papel de Aitona como espacio de memoria y como municipio que ofrece actividades culturales y turísticas todo el año”.

Cabe recordar también que el viernes se otorgó la segunda edición del premio de investigación Robert Capa a Gerard Bellmunt Quintana (Les Borges Blanques, 1977) por el trabajo titulado El XIIè i XVIIIè Cossos d’Exèrcit Republicans i l’assistència sanitària a la batalla del Segre. Els soldats morts, ferits i malalts entre el dia 7 i el 22 de novembre de 1938.