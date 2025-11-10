Casas de 3 millones de euros a la venta en Lleida

El interior de una casa a la venta por 3 millones de euros en la provincia de Lleida.Idealista

El mercado inmobiliario de lujo en Lleida alcanza nuevas cotas con propiedades que superan los 3 millones de euros en venta actualmente. Según los datos recogidos por el portal Idealista, las viviendas más exclusivas y caras de la provincia se ubican principalmente en la zona del Pirineo leridano, con especial concentración en la Val d'Aran.

En Baqueira, epicentro del lujo inmobiliario de la zona, destaca un chalet adosado valorado en 3.200.000 euros que cuenta con seis habitaciones distribuidas en 300 metros cuadrados. Esta impresionante vivienda se estructura en cuatro alturas y dispone de cinco cuartos de baño completos más un aseo adicional. El inmueble incluye también un espacioso garaje con capacidad para dos vehículos y dos guardaesquíes.

Otro ejemplo destacado es un segundo chalet en Baqueira con precio de 3 millones de euros. Con 250 metros cuadrados declarados, aunque su superficie real alcanza los 320 metros cuadrados, esta propiedad cuenta también con seis habitaciones distribuidas en cuatro plantas. La planta baja alberga un amplio salón-comedor y cocina equipada con acabados premium, además de un aseo de cortesía. Toda esta planta es exterior con acceso a un balcón con vistas privilegiadas al valle de Ruda.

Concentración de propiedades exclusivas en Val d'Aran

La exclusividad del mercado inmobiliario en esta zona queda patente al comprobar que solo en este municipio de la Val d'Aran se encuentran actualmente hasta cinco casas valoradas en aproximadamente 3 millones de euros. Estos datos confirman a esta localidad pirenaica como uno de los enclaves más cotizados del mercado residencial de lujo en España.

El lujo inmobiliario en la capital leridana

Fuera del entorno pirenaico, la vivienda más cara en venta dentro del núcleo urbano de Lleida se localiza en la exclusiva zona de Ciutat Jardí. Esta propiedad, construida en 2014, cuenta con siete habitaciones distribuidas en 600 metros cuadrados. Entre sus prestaciones destacan un ascensor privado, piscina y un amplio garaje con capacidad para varios vehículos. Su precio, un millón de euros.