Undécima Mostra de Formatges Artesans del Palau d'Anglesola: Queso, tradición y deporte

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Mostra de Formatges Artesans de El Palau d’Anglesola reunió ayer a productos locales, tradición y, por primera vez, deporte. Y es que las las jugadoras del Club Hoquei Patins Vila-sana, primer club catalán en ganar el Mundial de Clubs femenino, fieron nombradas Queseras de Honor. La capitana, Maria Porta, agradeció el reconocimiento y reivindicó “la fuerza de los pueblos pequeños para hacer cosas grandes”.

El evento llega este año al récord de quince queserías participantes, varias de ellas de la demarcación de Lleida como Formatges Camps de El Palau; Cal Quitèria de Almacelles; L’Oliva de Oliana y Monber de Agramunt. En su undécima edición, el pabellón polideportivo local acogió degustaciones, venta directa, talleres infantiles, cocina en directo, catas guiadas, música, espectáculos y sorteos, además del encuentro de vehículos clásicos y una cena-maridaje la noche anterior.

El acto institucional contó con la presencia del director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Generalitat, Joan Gòdia, que reivindicó el papel del queso artesanal como “esencia” de un territorio que une pastos, estacionalidad y oficio transmitido de generación en generación, y subrayó su impacto en la economía rural y la sostenibilidad. Por su parte, el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, felicitó a la organización por una muestra que “pone en valor lo que somos como territorio” y defendió con orgullo la calidad del producto leridano.

El alcalde, Francesc Balcells, agradeció la implicación de productores, voluntariado y público, y destacó el récord de 15 queserías. Las autoridades, junto a la pubilla y el hereu, participaron en la entrega de premios del concurso de pasteles de queso, que ganaron Tania y Lia en categoría infantil y Christian Radu en adultos, con una propuesta de roquefort, miel y nueces.