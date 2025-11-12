Una intensa erupción solar provoca una aurora boreal en Cataluña y hoy se podría repetir

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Una aurora boreal se ha podido volver a avistar en diferentes lugares de Catalunya. El fenómeno ha sido debido a una intensa erupción solar que ha liberado partículas que interactúan con la atmósfera terrestre. Allí activan elementos químicos y emiten luz de diferentes coloraciones. Según el director del Parque Astronómico del Montsec, Salvador Ribas, el fenómeno ha tenido lugar entre las tres y las tres y media y esta noche se podría repetir con mayor intensidad hasta la primera parte de la noche. “Tenemos que estar muy atentos porque la posibilidad es real de tener una nueva oportunidad”, ha remarcado Ribas, que también ha recordado que desde mayo de 2024 se han podido ver auroras boreales porque nos encontramos en un ciclo de máxima actividad solar.

El fenómeno que ha tenido lugar esta madrugada no ha sido tan intenso como el de mayo del año pasado pero sí que se ha podido apreciar desde puntos como el Parque Astronómico del Montsec o la estación de FGC Vallter. Las auroras boreales se han empezado a ver a partir de las tres de la madrugada hasta que ha empezado a clarear. En el horizonte se ha apreciado una coloración violeta y lila, con tonos rosados en algún momento, pero sobre todo lila. Según Ribas, como la zona del Sol donde ha estado la erupción está activa después se prevé que llegue más material en las próximas horas y, por lo tanto, el fenómeno se repita esta noche.

La aurora boreal vista desde el Parque Astronómico del Montsec.FGC

Ribas ha matizado, sin embargo, que habrá que estar pendientes de si hay nubes enturbiando el cielo, ya que para ver las auroras boreales hace falta un cielo muy oscuro y limpio. Las predicciones apuntan a que esta noche habrá algunas nubes, pero Ribas cree que vale la pena intentar ver la aurora boreal buscando “algún agujero” en momentos determinados. Para intentarlo hace falta mirar hacia el norte y esperar a tener suerte para observar este fenómeno “tan especial” que se ve con frecuencia en lugares como el polo norte.

Después de avistar auroras en mayo de 2024, el fenómeno se repitió en otras ocasiones como el otoño y también el primer día del año de este 2025. La de la pasada madrugada se ha podido ver en latitudes muy bajas como Florida, en los Estados Unidos, pero también en Catalunya.