La Síndica defiende rebajar la edad para votar a los 16 años

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, defendió ayer rebajar a los 16 años la edad para poder votar, con la idea de que se “reconozca progresivamente” la capacidad de autonomía y decisión del adolescente en determinados ámbitos. Lo dijo en la presentación del Informa Anual de Infancia 2024, en la que abogó también por un “tratamiento específico” a niños y adolescentes en salud y vivienda.

En relación a las sanciones administrativas a menores, consideró que las multas no deberían recaer en los padres, y también puso sobre la mesa la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años. El informe detalla que poder votar a los 16 también permitiría constituir y formar parte de partidos políticos y asociaciones, tener autodeterminación formativa y presentar solicitudes de admisión al sistema educativo, así como ampliar la capacidad de los adolescentes de decidir sobre la administración de sus bienes y de firmar contratos sin representación de los tutores legales.Giménez-Salinas dijo que las diferencias en el tratamiento de las edades son, a menudo, “incongruentes” y que generan desigualdades, y pidió una revisión coherente, en sus palabras, de los umbrales de edad en determinados ámbitos.

Por su parte, la Adjunta de Infancia de la Síndica, Aida Rodríguez, aseguró que las políticas de apoyo a la crianza no tienen suficientemente en cuenta a la adolescencia: no hay recursos para licencias retribuidas, los horarios de instituto dejan a los adolescentes sin acompañamiento muy a menudo y la pediatría deja “descubierta” la etapa entre los 15 y los 18 años, entre otros. En el caso de la primera infancia, de 0 a 6 años, Rodríguez también señaló “dificultades de cobertura” y apoyo en las familias.