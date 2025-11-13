Observan una aurora boreal desde el Montsec y Vallter

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una aurora boreal se pudo observar la madrugada de ayer desde diferentes lugares de Catalunya y la previsión era que se repitiera de nuevo anoche con mayor intensidad. El fenómeno se debe a una intensa erupción solar que liberó partículas que interactúan con la atmósfera terrestre. Allí se activan elementos químicos y emiten luz de diferentes coloraciones. El director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, recordó que desde mayo de 2024 se han podido ver auroras boreales porque nos encontramos en un ciclo de máxima actividad solar.

La de ayer se pudo ver desde el PAM o la estación de FGC Vallter, y se apreció en el horizonte una coloración violeta y lila, con tonos rosados en algún momento. Según Ribas, la previsión era que se pudieran volver a apreciar anoche, ya que la zona del Sol donde hubo la erupción estaba activa, pero todo dependía de que hubiera nubes o no.

Una tormenta solar severa, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU, golpeó el campo magnético de la Tierra, por lo que hubo notificaciones a los operadores de infraestructuras críticas. La NASA pospuso el lanzamiento de la misión Escapade, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, por la “alta actividad solar”.