Silencio contra la violencia machista

Una impactante instalación luce desde ayer en la plaza Major de Tàrrega para recordar a las 1.483 víctimas de violencia machista registradas en el Estado español desde 2003, año en que se empezaron a registrar datos. Se trata de un montaje en el que han participado más de 300 alumnos de cinco centros educativos de la ciudad que ha diseñado el escenógrafo Llorenç Corbella (Passerell) y que forma parte de los actos organizados por la concejalía de Feminismos en el marco del 25N.

La instalación, que se montó entre el martes y ayer, lleva el título de Silenci y cuenta con vallas de obra en las que están colgados 1.483 carteles con el nombre y la edad de cada víctima, acompañados de una percha. Corbella explicó que ha querido “rendir un homenaje a las víctimas de violencia machista y, a la vez, hacer un llamamiento para que esto no siga pasando. Artísticamente, se ha visibilizado con unas vallas de obra, que representan una sociedad en construcción; unos papeles de colores llamativos, para lanzar el grito de alerta, y unas perchas vacías, que simbolizan la ausencia de las víctimas”.

Por su parte, la concejala de Feminismos, Alba Castellana, quiso agradecer “la implicación de los centros educativos en esta acción para no olvidar a todas aquellas personas que han sufrido violencia machista, una lacra de nuestra sociedad. Queremos concienciar a los jóvenes para que luchen y rompan todos aquellos silencios que permiten que la cifra de víctimas aumente cada día”.

El montaje, en el que participaron alumnos de las escuelas Jacint Verdaguer, Vedruna, Alba, el Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental y la Unitat d’Escolarizació Compartida, también será visible en los comercios de la ciudad a través de los carteles de la campaña Trenquem el silenci.

Tàrrega organiza potentes campañas de sensibilización contra la violencia machista desde el 2014, un año después del asesinato de Alba, una chica de 14 años que fue apuñalada por su exnovio de 18.

Mujeres migradas, en el Memorial Hortènsia Alonso

La XIV edición del Memorial Hortènsia Alonso tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en el auditorio del Edifici Transfronterer de la Universitat de Lleida (campus Cappont) y girará en torno a la violencia machista que sufren las mujeres migradas. “Queremos dar voz a un colectivo especialmente vulnerable, ya que a parte de sufrir violencia física y psicológica, se les niega el acceso a la palabra, la educación y los derechos humanos”, aseguró ayer la cuarta teniente de alcalde y responsable de Políticas Feministas de la Paeria, Carme Valls, y remarcó que “la lucha feminista es la lucha por los derechos humanos de todo el mundo”.

La UE examinará los fallos en las pulseras antimaltrato

La Comisión Europea está al corriente de los fallos en las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España y examinará la situación, ya que de la buena ejecución del proyecto dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la UE que España podría solicitar cuando reclame el octavo pago previsto en su plan nacional. Por su parte, fuentes del ministerio de Igualdad aseguraron que el departamento que dirige Ana Redondo no ha recibido “ninguna notificación o petición de informe” relativa al posible inicio de actuaciones de inspección por parte de la Fiscalía Europea en relación con el contrato de los dispositivos telemáticos.