Cuando el cariño incomoda: por qué algunos perros rechazan los abrazos

El adiestrador y divulgador español especializado en comportamiento canino, Alan Peiró, ha generado debate entre los dueños de mascotas tras advertir que los perros no siempre viven los abrazos como muestras de cariño. Peiró explicó en un reciente vídeo publicado en sus redes que este gesto tan humano puede resultar incómodo para muchos canes.

Según señala, la sensación de quedar inmovilizados hace que algunos perros interpreten el abrazo como una situación de tensión. Peiró aconseja observar señales como la rigidez corporal, la mirada esquiva o el intento de apartarse, indicios claros de que el animal no se siente a gusto.

Aun así, el adiestrador recuerda que no existe una regla universal. Cada perro reacciona de forma distinta y su tolerancia depende de factores como su personalidad, educación o experiencias previas. Su recomendación: prestar atención al lenguaje corporal del animal y respetar sus límites para evitar malentendidos.