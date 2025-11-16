El Embogeix tiñe de colores Les Garrigues

Publicado por N.C.V Creado: Actualizado:

El municipio de L’Espluga Calba acogió durante la tarde de ayer la primera jornada del Embogeix, el festival rural de cultura popular de Les Garrigues impulsado por el Consell Comarcal y el Patronat del Corpus de Lleida. Este pequeño pueblo de poco más de 300 habitantes ha sido la primera parada de este festival, que continuará su recorrido durante el mes de noviembre por otros dos pueblos de la comarca, Vinaixa y Juncosa. El Embogeix tiñó el pueblo de colores a partir de las 15:00 horas con un taller de alfombras de flores en el que participaron decenas de familias y niños. A continuación, una cercavila liderada por la colla gegantera recorrió las calles del municipio. A media tarde, hubo una merienda popular seguida por el espectáculo de magia a cargo del dúo Entre Dos. El cantautor Samuel Arderiu cerró el programa con un concierto que puso el broche a una jornada dedicada a reforzar la identidad cultural y a fomentar el turismo de calidad. El teniente de alcalde de L’Espluga Calba, Lluís Amat, destacó que “a diferencia de otros municipios que apuestan por actividades deportivas o de senderismo, nosotros nos centramos en promover el patrimonio y la cultura del pueblo para dar a conocer nuestras tradiciones”. Desde el ayuntamiento, afirmó, están satisfechos con la acogida que ha tenido el Embogeix: “Estábamos expectantes, ya que no sabíamos qué recibimiento tendría al ser el primero de los tres municipios en acoger el festival”. Amat agradeció a las entidades que han hecho posible este acontecimiento, principalmente a la colla gegantera de L’Espluga Calba, que hizo de anfitriona a los visitantes.